Pflegeheim Waldmössingen Löhne fließen trotz Insolvenz weiter

Für Beschäftigte des Stegwiesen Pflegezentrums GmbH in Waldmössingen und an weiteren Standorten in mehreren Bundesländern kehrt mit Ablauf des Januars eine bedeutende Änderung ein. Unsere Redaktion stellt die aktuelle Lage dar.