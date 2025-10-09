Abschiebung droht: Der letzte Hoffnungsschimmer für einen Familienvater

Viele Schönauer stehen hinter Nipul Patel, dem die Abschiebung droht. Auch, ob seine Familie bleiben kann, ist unsicher. Der letzte Kampf gegen die Behörden läuft.
Es ist der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern. Der letzte Funken Hoffnung. Gegen die drohende Abschiebung von Nipul Patel (wir berichteten), der mit seiner Familie in Schönau lebt, wurde vergangene Woche der Härtefallantrag eingereicht. Mitgeschickt wurden 500 Unterschriften von Schönauern, die bestätigen, dass Patel und seine Familie bestens integriert sind, und dass die Schönauer hinter ihnen stehen.