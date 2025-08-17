Abschiebung bleibt Thema: Kampf um die Rückkehr einer Familie

Die Abschiebung einer georgischen Familie aus Brigachtal muss laut der Abgeordneten Derya Türk-Nachbaur neu bewertet werden. Das sieht man beim Ministerium anders.
Die nächtliche Abschiebung einer fünfköpfigen georgischen Familie aus Brigachtal im Juni stieß nicht nur bei Freunden und Nachbarn auf viel Unverständnis – dies auch angesichts der Integrationsbemühungen der Beteiligten und der gravierenden Erkrankung des Sohnes. Nun meldet sich dazu die hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur erneut zu Wort.