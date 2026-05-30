Abschiebelager in den USA: Ärger über US-Abschiebepolitik entlädt sich in New Jersey

An einem US-Abschiebezentrum brodelt Protest – Aktivisten berichten von Hungerstreik, Behörden dementieren. Was hier passiert, wirft ein Schlaglicht auf einen Konflikt, der Trump Macht kosten könnte.
Newark - Die großen Kontroversen um die Politik der Regierung von US-Präsident Donald Trump finden manchmal an kleinen, fast unscheinbaren Orten eine Bühne – in diesem Fall in einem Industriegebiet in der Stadt Newark im US-Bundesstaat New Jersey. Auf dem Parkplatz vor einem Abschiebezentrum namens Delaney Hall demonstrieren seit einer Woche Gegner des Migrationskurses von Trump und treffen auf die Gegenwehr der Einwanderungsbehörde ICE.