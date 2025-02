Abschiebeflug: Sammelabschiebung nach Pakistan - 19 Straftäter dabei

1 Im Januar 2025 wurden deutlich mehr Ausreisepflichtige aus Deutschland abgeschoben als im Vorjahresmonat. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Drei europäische Staaten haben gemeinsam Ausreisepflichtige nach Pakistan gebracht. Auf deutscher Seite waren acht Bundesländer an der Maßnahme beteiligt.









Frankfurt/Main - Deutschland hat 43 ausreisepflichtige Menschen per Charterflug nach Pakistan gebracht, darunter 19 Straftäter. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, war das Flugzeug am Dienstagabend in Frankfurt am Main gestartet und Mittwochfrüh in Islamabad gelandet. Nach Angaben eines Sprechers der EU-Grenzschutzagentur Frontex wurden erst noch drei weitere pakistanische Ausreisepflichtige aus Österreich und zehn aus Zypern an Bord gebracht, bevor die Maschine schließlich Pakistan ansteuerte.