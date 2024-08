Abschiebeflug nach Afghanistan: OB Palmer fühlt Genugtuung

1 Boris Palmer sieht sich bestätigt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Jahrelang hat Tübingens Rathaus-Chef die Abschiebung von Gewalttätern auch in unsichere Herkunftsstaaten gefordert. Nun gebe es dafür endlich den Willen.









Der Start der Chartermaschine mit 28 afghanischen Straftätern an Bord vom Flughafen in Leipzig in Richtung Kabul ist auch ein später Erfolg von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos). „Ich gebe zu, dass ich ein Stückweit Genugtuung empfinde“, sagte Palmer gegenüber unserer Zeitung. Bereits 2016 hatte er in einem Interview erklärt, dass es Verhaltensweisen gebe, die dazu führen würden, „dass man sein Aufenthalts- und Schutzbedürfnis verwirkt“. In solchen Fälle müssten auch Abschiebungen in Länder wie Afghanistan und Syrien möglich sein, sagte Palmer damals gegenüber unserer Zeitung. Auch dort gebe es sichere Gebiete.