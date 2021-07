Pöbler verletzt Schwan in Bad Liebenzell am Flügel

1 Die schwarzen Schwäne am Kurparksee bekamen erst Nachwuchs. Jetzt griff ein Pöbler eines der Tiere an. Foto: Ketterle

Die schwarzen Schwäne am Kurparksee in Bad Liebenzell sind eine besondere Attraktion. Umso empörender ist ein Vorfall, der sich bereits am vergangenen Sonntag ereignet hat.

Bad Liebenzell - Ein 61-jähriger Mann hat gegen 17.10 Uhr eines der Tiere am Flügel verletzt. Zunächst pöbelte der Mann im Kurpark Passanten an, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim am Donnerstag auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mit. Dann ging er auf einen Schwan zu, schlug ihn mit der Faust und trat mit dem Fuß nach ihm. "Das Tier wurde am Flügel verletzt", teilte der Polizeisprecher mit.

Passantin ist über das Verhalten schockiert

Zeugen beobachteten den Vorfall. Daraufhin ließ der Pöbler von dem Schwan ab. Mehrere Passanten kümmerten sich um das Tier. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Diese konnte die Identität des Mannes feststellen. Er hat jetzt mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu rechnen, teilte der Polizeisprecher mit. Eine Passantin zeigt sich schockiert über das Verhalten des Mannes. Sie sei dazugekommen, als die Polizei bereits vor Ort war. Dort habe sie mit mehreren Leuten gesprochen, die die ganze abscheuliche Tat beobachtet haben.

Bereits vergangenes Jahr Schreckliches entdeckt

Gerade so habe man den Augenzeugen zufolge den Täter davon abhalten können, den Schwan regelrecht abzuschlachten, ereifert sie sich. Umso erstaunter ist sie darüber, dass der Mann nur wenig später wieder auf freiem Fuß war. "Das ist ein abartiges Verhalten", so ihr Urteil. Schon vergangenes Jahr hatte die Frau eine schreckliche Entdeckung gemacht, erzählt sie: Bei einem Spaziergang habe sie einen toten Schwan in einem Gebüsch gefunden. Das Tier sei voller Stichwunden und Blut gewesen. "Er wurde regelrecht niedergemetzelt", findet die Frau dramatische Worte. Warum nun schon wieder jemand versucht habe, den Tieren etwas anzutun, kann sie sich nicht erklären.

Das schwarze Schwanenpaar am Kurparksee hat erst kürzlich Nachwuchs bekommen. Aus den Eiern schlüpften zwei Küken. Die weißen Schwäne am Stadtsee bekamen sogar sechsfachen Nachwuchs.