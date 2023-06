Die detailreichen Schilderungen der gefunden Dateien ließ die Zuhörer am Montagmorgen im Lahrer Amtsgericht erschaudern. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Alena Kiechle, berichtete von Bilderserien, die verschiedene sexuelle Handlungen zeigten. Darunter Bilder von Teenagern, aber auch von kleineren Kindern im Alter von schätzungsweise fünf Jahren. 168 kinderpornografische und 101 jugendpornografische Bilddateien soll ein Lahrer auf seinem PC und einer Festplatte gespeichert haben. Zudem soll er „Bookmarks“, also Online-Lesezeichen, gesetzt haben, um immer wieder auf kinderpornografische Webseiten im sogenannten Dark-Net zugreifen zu können. Bereits zuvor war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden, er hatte jedoch Einspruch eingelegt.

Der 37-Jährige, der nach eigenen Angaben bereits seit mehreren Jahren als Koch arbeitet und zusammen mit seiner Freundin in Lahr wohnt, bestritt nicht, im Besitz der Dateien gewesen zu sein. Er ließ jedoch über seinen Verteidiger verlauten, dass er „keinerlei Interesse am Konsum solcher Dateien“ habe. Mit kinderpornografischen Inhalten sei er bislang „nie in Berührung gekommen“. Die Dateien und die Bookmarks seien ihm bei einem Download unwissentlich untergejubelt worden.

Bookmarks sollen bereits installiert gewesen sein

So habe er sich im März 2020, als die Bookmarks entdeckt wurden, mit dem Schürfen von Crypto-Währungen beschäftigt. Um dies möglichst effizient zu betreiben, sei er auf der Suche nach einer Anleitung gewesen. Da er diese auf gewöhnlichem Wege im Netz nicht fand, habe er es im Dark-Net versucht und einen speziellen Browser heruntergeladen. Der Browser sei, so der Angeklagte, bereits in einem Ordner vorinstalliert und die Bookmarks vorgemerkt gewesen. Über den Ordner seien auch die anderen Dateien auf seinem PC gelandet. Richterin Anna Strudel stellte mehrfach skeptische Nachfragen und wirkte nicht gerade überzeugt. Mit einem Kommentar hielt sie sich aber zurück. Sie wollte erst die beiden geladenen Zeugen hören.

Die erste Zeugin, eine Kriminalhauptkommissarin, berichtete, dass sie den Suchverlauf des Lahrers überprüft hatte, nachdem man auf ihn aufmerksam wurde. Begriffe wie „Child Porn“ oder „Teen Porn“ seien dabei aufgetaucht. Die Beamtin habe zudem „Steigerungen festgestellt“, heißt immer intensivere Suchen. „Das spricht meiner Erfahrung nach dafür, dass sich jemand mit dem Thema beschäftigt“, ordnete sie auf Rückfrage der Richterin das Verhalten des Angeklagten ein.

IT-Forensiker widerlegt Version des Angeklagten

Noch mehr wurde dieser dann durch die Aussagen des zuständigen IT-Forensikers der Polizei Offenburg belastet. Dieser hatte Daten ausgelesen, die belegten, dass die Bookmarks erst gesetzt wurden, nachdem der Browser für das Dark-Net schon auf dem PC des Angeklagten installiert war. Zudem konnte er über eine interne Liste des PCs erkennen, dass mindestens 67 kinderpornografische Dateien geöffnet wurden. Die ersten davon bereits im Jahr 2018. Auf mehreren Seiten hatte der Forensiker seine Belege ausgedruckt und sie den Verfahrensbeteiligten ausführlich vorgestellt. Die Version des Angeklagten, wie er in den Besitz der Dateien gelangt sein soll, hielt er unabhängig von den gefunden Ergebnissen für „sehr unwahrscheinlich“. Dabei bezog er sich auch auf die technischen Aspekte.

Nach den Ausführungen des Beamten sah der Verteidiger sich dazu veranlasst, sich mit seinem Mandanten zu beraten. Offenbar hatte er erkannt, dass die Indizien deutlich gegen ihn sprechen. Nach wenigen Minuten zogen sie den Einspruch gegen die frühere Verurteilung teilweise zurück und wollten nur noch einmal über die Höhe der Geldstrafe reden.

Während Kiechle auf 90 Tagessätze á 50 Euro plädierte, hoffte der Verteidiger auf 90 Tagessätze á 40 Euro, unter anderem da sein Mandant kein hohes Einkommen habe und noch Schulden abbezahlen müsse. Richterin Strudel folgte letztlich dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft. Sie sah die finanzielle Situation des Angeklagten, der nun insgesamt 4500 Euro zahlen muss, als nicht so prekär an.

Immer wieder Thema

Verhaftungen und Verurteilen wegen des Besitzes oder des Verbreitens von kinderpornografischen Inhalten kommen immer wieder vor. Erst Ende Mai hat das Polizeipräsidium Offenburg in ihrem Zuständigkeitsgebiet 14 Wohnungen durchsucht. Dabei wurden 75 Speichermedien sichergestellt, die nun auf strafbare Inhalte durchsucht werden.