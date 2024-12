Absatzrekord und Millioneninvest: Wie stilles Wasser Peterstaler auf die Überholspur bringt

Diese positive Nachricht verkündete Geschäftsführer Klaus Bähr im Beisein von 300 Personen bei der Peterstaler- Weihnachtsfeier im voll besetzten Kurhaus Bad Peterstal unter großem Applaus. Entsprechend groß die Freude bei den Mitarbeitern, die zusammen mit ihren Partnern und den Rentnern sowie Gästen aus der Politik das erfolgreiche Jahr bei einem stimmungsvollen Abend mit buntem Unterhaltungsprogramm feierten.

Der bislang höchste Absatz in der 98-jährigen Firmengeschichte stammte aus dem Jahrhundertsommer 2003 und wird dieses Jahr deutlich überschritten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Das große Wachstum geht auf die herausragende Entwicklung der Marke Black Forest zurück, die national inzwischen auf Platz drei von 200 stillen Mineralwässern geklettert ist.

In diesem Jahr schon 40 neue Mitarbeiter eingestellt

„Black Forest wird in ganz Deutschland überall so stark nachgefragt, dass wir mit den Lieferungen gar nicht mehr nachkommen“, wird Geschäftsführer Klaus Bähr in einer Pressemitteilung zitiert . „Obwohl wir unter der Woche rund um die Uhr abfüllen und dieses Jahr schon 40 neue Mitarbeitende eingestellt haben, können wir die große Nachfrage nicht befriedigen und sind regelmäßig ausverkauft“, so Bähr weiter.

Deshalb liegt das Hauptaugenmerk der Verantwortlichen auf dem Ausbau der Kapazitäten. Am Hauptsitz in Bad Peterstal wurden eine neue Einweg-Verpackungsanlage für drei Millionen Euro angeschafft, mehrere große Lagertanks installiert und eine neue Trafostation aufgebaut. Aktuell wird der Umbau zur Installation einer zusätzlichen Glasabfüllanlage vorbereitet, die 36 000 Flaschen pro Stunde verarbeitet und im März in Betrieb geht. Die Abfüllkapazitäten werden dann mehr als verdoppelt, heißt es weiter.

In Bad Rippoldsau wird gerade neue Halle gebaut

Am Standort Bad Rippoldsau wurden in den vergangenen Monaten alle bisherigen Lager- und Versandhallen abgerissen, eine neue Halle ist gerade im Bau. Ab Januar beginnt die Installation einer weiteren PET-Abfüllanlage mit einer Leistung von 35 000 Flaschen pro Stunde. Die Logistik wird mit vollautomatischen Regal- und Verladesystemen ausgestattet.

„Wir investieren weit über 20 Millionen Euro in die Erweiterungen“, fasst Geschäftsführer Klaus Bähr die umfangreichen Maßnahmen zusammen.

Die Bürgermeister der Standortgemeinden Meinrad Baumann (Bad Peterstal-Griesbach), Bernhard Waidele (Bad Rippoldsau-Schapbach), Oberkirchs Bürgermeister Christoph Lipps und Nußbachs Ortsvorsteher Christian Sämann nahmen die Investitionstätigkeiten des Unternehmens und das Standortbekenntnis zur Schaffung neuer Arbeitsplätze erfreut zur Kenntnis.

Weitere Neueinstellungen geplant

Bei der Weihnachtsfeier werden unter Mitwirkung der anwesenden Bürgermeister sowie des Betriebsratsvorsitzenden Martin Preskar traditionell auch die Betriebsjubilare geehrt und Urkunden und Präsente übergeben.

„Unsere fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gerade in diesem Jahr bei der dauerhaft hohen Nachfrage wieder großen Einsatz und Durchhaltevermögen bewiesen. Nur durch die große Leistung aller war eine solch erfolgreiche Entwicklung möglich. Dafür sind wir sehr dankbar“, lobte Geschäftsführer Klaus Bähr das ganze Peterstaler Team.

Für 2025 planen die Verantwortlichen weitere Steigerungen und Neueinstellungen.

Ehrungen und Verabschiedungen

Betriebsjubilare

Stolze 40 Jahre Betriebszugehörigkeit erreichte Produktionsleiter Friedbert Maier. Für seine jahrzehntelange Verbundenheit und Treue zur Firma erhielt er neben Präsenten auch die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg überreicht. Zehnjährige Betriebszugehörigkeit feierten Davide Morolla, Axel Hoferer, Gregor Engelberger, Ralf Zimmermann, Steffen Bähr, Hans-Peter Maier, Malte Schröder, Goran Buzuk und Harald Zaslona.

Ruheständler

Zwei langjährige Mitarbeiter wurden in den Ruhestand verabschiedet: der ehemalige Vertriebsinnendienstleiter Helmut Schmid und seine Sekretärin Candida Huber-Bildner. Beide waren jeweils über 40 Jahre bei Peterstaler beschäftigt.