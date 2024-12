Das Wetter in den kommenden Tagen bringt einmal mehr den Fußballbetrieb im Schwarzwald durcheinander.

Die schlechten Witterungsverhältnissen sorgten für zahlreiche Absagen in der Bezirks- und Landesliga.

Spielverlegungen in der Bezirksliga

Das Bezirksliga-Nachholspiel des FC Bräunlingen gegen den SV Hinterzarten, das eigentlich am Mittwochabend um 19.30 Uhr hätte stattfinden sollen, wurde auf den 2. April 2025 verschoben. Zudem wurde bereits der komplette Nachholspieltag in der Bezirksliga am 14. und 15. Dezember ins neue Jahr verlegt. Ein genauer Termin steht hier noch nicht fest.

Landesliga-Derby in Pfaffenweiler verschoben

Nach einem neuen Datum wird auch für das Landesliga-Derby zwischen dem FC Pfaffenweiler und FC Königsfeld gesucht. Die beiden Mannschaften wären am 7. Dezember in Pfaffenweiler aufeinandergetroffen.

Gewissheit hat dagegen die U21 des FC 08 Villingen: Das ausgefallene Spiel des Villinger Oberligateams beim TSV Essingen soll am 22. Februar 2025 nachgeholt werden.