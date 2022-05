1 Die Oberdorfstraße wird in diesem Jahr nicht zur Partymeile werden. Das Flecka-Fescht wurde abgesagt. Foto: Braun

Schlechte Nachricht für die Fans des beliebten Flecka-Feschts. Auch in diesem Jahr wird es das Traditionsfest im Baiersbronner Oberdorf nicht geben.















Baiersbronn - Im Jahr 2019 hatte das letzte Fest in der Oberdorfstraße stattgefunden. Dann kam die Corona-Pandemie. Und nun wird das Fest erneut abgesagt. Arndt Weber, der neue Organisator und Ansprechpartner für die teilnehmenden Vereine, hatte vor der Pandemie die Aufgabe des Geschäftsführers der Aktionsgemeinschaft Baiersbronner Vereine von seinem Vorgänger Klaus-Uwe Springmann übernommen.

Hauptgrund liegt in der Pandemie

Weber teilte auf Nachfrage unserer Redaktion die Absage mit. "Die Gründe dafür sind vielfältig. Einige Vereine haben Personalprobleme, um das zweitägige Fest überhaupt stemmen zu können", sagt Weber. Der Hauptgrund für die erneute Absage nach der langen Pandemiepause liege aber in der Pandemie selbst. "Viele Vereine sind noch nicht zurück in ihren alten Strukturen und möchten so ein großes Fest in diesem Jahr ihren Vereinsmitgliedern noch nicht zumuten", erklärt Weber.

Die Entscheidung der Feuerwehr, sich nicht zu beteiligen, habe dann auch einen erheblichen Anteil an der Absage des Fests insgesamt gehabt. Denn – ohne die Feuerwehr als größte teilnehmende Organisation – hätten die Vereine Bedenken gehabt, die Menschenmengen überhaupt bewirten zu können.

"Diesen Ausfall unmittelbar zu kompensieren, halten viele Vereine für nicht möglich. Sie möchten es nicht riskieren, sich zu blamieren", so Weber. Hinzu komme die unsichere Situation in diesem Sommer mit der Sanierung der Bundesstraße 462. Im Sommer soll auch die Fahrbahndecke zwischen Bahnhof und Firma Schindele erneuert werden. Die Umleitung werde in dieser Zeit über die Oberdorfstraße geführt, sodass es hier zu Problemen kommen könnte, befürchten die Vereine. "Trotz Mitteilung der Gemeinde halten es die Vereine für möglich, dass wegen der Fahrbahndeckenerneuerung der Bundesstraße 462 die Oberdorfstraße eventuell doch nicht zur Verfügung stehen könnte", sagt Weber.

Auf einen kurzfristigen Umzug ins Unterdorf hätten sich die Vereine dann nicht einigen können. "Ich persönlich hätte den Umzug ins Unterdorf favorisiert, da sich wesentlich mehr Möglichkeiten zur gewünschten Neu- beziehungsweise Umstrukturierung bieten", so der Geschäftsführer. Er könne aber alle Bedenken nachvollziehen und hoffe auf die gemeinsamen Planungen für das nächste Jahr.

Kleinere Feste geplant

Weber ist sich sicher, dass Bürger und Gäste in diesem Jahr nicht auf Feste verzichten müssen. Denn die Vereine planen eigene Vereinsfeste in einem nicht so großen Rahmen wie das Flecka-Fescht. Er betont, dass auch weitere interessierte Baiersbronner Vereine dazu eingeladen seien, an der Zukunft des Baiersbronner Flecka-Feschts mitzuwirken. Er stehe jederzeit als Ansprechpartner bereit und freue sich über neue Ideen und Anregungen. Kontakt per E-Mail an info@flecka-fescht-baiersbronn.de.