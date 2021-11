1 Der Rosenfelder Weihnachtsmarkt wird erneut abgesagt. Foto: May

Der Weihnachtsmarkt, der für Sonntag, 28. November, in Rosenfeld geplant war, wird coronabedingt abgesagt.















Rosenfeld - Der Rosenfelder Weihnachtsmarkt wird nun doch am Sonntag nicht stattfinden. Wegen der von der Landesregierung aufgestellten 2G-Plus-Regelung für Weihnachtsmärkte sehe man sich "angesichts der Gesamtsituation und im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse" zur Absage gezwungen, teilt die Stadtverwaltung auf ihrer Website mit.

Lange Zeit hatte sie am Markt festgehalten und ein Hygiene- und Zutrittskonzept aufgestellt, das den Zugang zu den Verpflegungsständen mit einem Eintrittsbändel erlaubt hätte. Dieser wäre mit einem Nachweis über 3G oder 2G ausgegeben worden. Mit der kurzfristigen Absage folgt Rosenfeld angesichts rasant steigender Infektionszahlen dem Beispiel anderer Städte.

"Wir haben am Montagabend entschieden, den Markt abzusagen", sagt Hauptamtsleiterin Ruth Alf auf Anfrage. Letzter Auslöser sei die von der Landesregierung beabsichtigte 2G-Plus-gelung für solche Veranstaltrungen gewesen. Das bedeutet Zutritt nur mit Nachweis über Corona-Impfung, Genesung und mit einem aktuellen Test. "Das wäre für die Marktbeschicker nicht machbar", meint Alf: "Es wäre sowieso ein kleiner Markt geworden." Zuletzt waren nach ihren Angaben 31 Standbetreiber genmeldet.

Rosenfeld war eine der letzten Städte, die an ihren traditionellen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit festgehalten hatten. Nun machen die steigenden Infektionszahlen und die verschärften Regelungen überall eien Strich durch die Rechnung. Man habe schon einige Betreiber kontaktiert und sei vorwiegend auf Verständnis gestoßen, sagt Ruth Alf. In einer so kleinen Stadt seien solche Maßnahmen schwer bis gar nicht umzusetzen. "Wer geht denn am Samstag zum Testen, wenn er am Sonntag einen Glühwein trinken will?", fragt die Rosenfelder Amtsleiterin.