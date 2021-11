1 Solche Bilder wie 2019 wird es dieses Jahr nicht geben. Foto: Borho

Lauterbach - Geht jetzt die Absagenflut wieder los? Mit dem Lauterbacher Weihnachtsdorf wird es nichts, wie am Donnerstag deutlich wurde. Auch die Gedenkfeier zum Volkstrauertag wird abgesagt. Der Grund: Corona natürlich.

Die Gemeindeverwaltung hat ein Schreiben an die Vereine gesendet. Darin heißt es: "Es wäre schön gewesen, nach einem Jahr Pause unser Weihnachtsdorf durchzuführen. Dies ist aber aufgrund der steigenden Corona-Inzidenz nicht möglich, daher müssen wir das Weihnachtsdorf am Samstag, 27. November, absagen. Auch wenn wir uns noch in der Warnstufe befinden, ist es durch die steigenden Inzidenzwerte ungewiss, welche Regelungen in zwei Wochen gelten oder ob dann das Weihnachtsdorf noch kurzfristig abgesagt werden müsste".

Nikolausbesuch wäre nicht möglich

Grundsätzlich müssten auf sämtliche Angebote wie Kinderbastelaktionen, der Nikolausbesuch oder der Besuch der Kindergartenkinder verzichtet werden und die verschiedenen Weihnachtsstände müssten mit ausreichend Abstand aufgestellt werden. "All diese Maßnahmen verhindern ein abwechslungsreiches Programm und vor allem die besinnliche und gemütliche Weihnachtsstimmung", heißt es weiter.

"Wir können nur hoffen, dass sich die Situation im kommenden Jahr verbessert, sodass dort wieder ausgelassen auf unserem Lauterbacher Weihnachtsdorf die Vorweihnachtszeit gefeiert werden kann", bedauert die Verwaltung.

Aufgrund der Pandemie haben sich zudem fast alle Gemeinden des Landkreises Rottweil dazu entschieden, öffentliche Gedenkfeiern zum Volkstrauertag abzusagen. Deshalb wird auch in Lauterbach am kommenden Sonntag keine öffentliche Gedenkfeier stattfinden.

Das Gedenken zu diesem Tag soll aber nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb ist trotzdem eine Kranzniederlegung, jedoch nur durch den Bürgermeister, vorgesehen.