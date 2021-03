Absage in Empfingen

1 Szenen wie diese bei der Beatparade 2019 sind auch in diesem Jahr aktuell nicht vorstellbar. (Archivbild) Foto: Hopp

Die Beatparade in Empfingen kann wie schon im vergangenen Jahr auch diesen Sommer aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der Termin für die Techno-Parade mit Open-Air-Festival wäre Ende Juli gewesen.

Empfingen - Markus Saier vom Jugend- und Kulturverein (JKV), der die Beatparade ehrenamtlich organisiert, sagt: "Schweren Herzens müssen wir heute leider bekanntgeben, dass es auch im Jahr 2021 keine Beatparade geben wird. Die noch immer herrschende Covid-19 Pandemie lässt, wie schon im letzten Jahr, keine Großveranstaltungen zu. Die Sicherheit und Gesundheit aller Besucher, Künstler, Helfer, et cetera steht bei uns an erster Stelle. Eine Beatparade-Lite mit Abstand, Schnelltests oder Ähnlichem kommt für uns nicht in Frage. Selbst bei einer raschen Normalisierung der Situation ist das planerische Risiko für eine komplett ehrenamtlich organisierte Veranstaltung, wie die Beatparade, zu groß."

Die Fans der Beatparade, die normalerweise aus ganz Süddeutschland nach Empfingen kommen, müssen sich nun knapp weitere 500 Tage in Geduld üben. Das Datum der nächsten Beatparade soll der 30. Juli 2022 sein.