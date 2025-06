Absage in Empfingen: 24-Stunden-Wanderung scheitert an Bürokratie

24-Stunden-Wanderung scheitert an Bürokratie

Absage in Empfingen

Das Foto zeigt Wanderer bei der 24-Stunden-Wanderung der SG Empfingen im vergangenen Jahr. (Archivfoto) Foto: SG Empfingen Die SG Empfingen muss ihre elfte 24-Stunden-Wanderung kurzfristig absagen. Das Landratsamt hat von den Plänen erfahren. Ein mehrwöchiges Genehmigungsverfahren wäre nötig.







Enttäuschung und Unverständnis herrscht bei der Ausdauersportabteilung der SG Empfingen. Gabriel Müller organisiert in diesem Jahr zum elften Mal die 24-Stunden-Wanderung. 40 Wanderer wollten vom 27. bis 28. Juni 24 Stunden am Stück wandern. Die 82 Kilometer lange Strecke hätte von Empfingen aus über Oberndorf am Neckar, Schramberg und Dornhan geführt. Doch jetzt muss Müller kurzfristig das Aus für die diesjährige Veranstaltung verkünden.