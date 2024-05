1 Marius Müller-Westernhagen – mit 75 auf der Bühne eigentlich noch topfit; nur am Dienstagabend in Stuttgart nicht. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Besucher hatten am Dienstagabend schon in der Schleyerhalle Platz genommen, dann die Nachricht: Marius Müller-Westernhagen wird aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. Was am Tag danach bekannt ist.









Es waren Sekunden, in denen Vorfreude in Enttäuschung umgeschlagen ist: Beim von Fans heißerwarteten Konzert des Künstlers Marius Müller-Westernhagen in der Schleyer-Halle in Stuttgart wurde dessen Auftritt nur wenige Minuten vor dem geplanten Konzertbeginn abgesagt. Die Besucher hatten schon im Saal Platz genommen, als es hieß: Der 75-Jährige kann aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. Am Abend gab es vom Veranstalter Music Circus nur ein kurzes Statement – am Mittwochvormittag ging Geschäftsführer Hans-Peter Haag auf einige Fragen etwas näher ein.