Absage CHI Donaueschingen: Das Prinzip Hoffnung auf 2026

Der Veranstalter erklärt seine Gründe für Absage. Die Gemeinderäte können die Entscheidung nur schwer nachvollziehen. Die große Frage ist nun, wie es mit dem CHI weitergeht.
Der Schock sitzt immer noch tief in Donaueschingen. Nur wenige Wochen vor dem geplanten Start des CHI 2025 hatte der Veranstalter Schafhof Connects völlig überraschend das traditionsreiche Reitturnier abgesagt. Egal ob Sponsoren, Partner, Reiter oder auch die Hotels in der Region, die auf den Umsatz durch das CHI zählten – alle wurden von der Entscheidung völlig überrumpelt.