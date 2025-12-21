Abruzzen: Italien diskutiert über Waldfamilie - Weihnachten getrennt?

Die Familie lebte abseits der Zivilisation im Wald, nun sind die Kinder im Heim: Der Fall der «Waldfamilie» beschäftigt zu Weihnachten Italien. Auch Vize-Ministerpräsident Salvini meldet sich zu Wort.
Rom - Das Schicksal einer fünfköpfigen Familie, die in den Abruzzen abgeschieden in einem Steinhaus ohne fließend Wasser und Strom lebte, bewegt viele Menschen in Italien. Die sogenannte Waldfamilie, über die das Land seit Wochen debattiert, kann Weihnachten wohl nicht zusammen daheim im Wald feiern.