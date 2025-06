Abrissarbeiten stehen an: Bald geht’s dem St. Georgener Rathaus an den Kragen

Rathaus in St. Georgen Startschuss für Mega-Projekt ist gefallen

Mit großen Schritten geht es in St. Georgen in Richtung Rathaussanierung. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch die Verwaltung, den Bauantrag einzureichen. Die Gesamtkosten werden auf fast 32 Millionen Euro geschätzt.