Dieses Gemeindehaus in Lauffen wird abgerissen

Die Tage des „Ochsen“, der ehemaligen Metzgerei Baur sowie des Gebäudes Brühlgässle 3 in Lauffen sind gezählt. Das Abbruchunternehmen ist kein Unbekanntes.









In Deißlingen und im Ortsteil Lauffen stehen bald einschneidende Veränderungen an: Drei Gebäude werden in Kürze Geschichte sein: das „Ochsen“-Gebäude und die ehemalige Metzgerei Baur in Deißlingen sowie das Haus Nummer 3 am Lauffener Brühlgässle.