Abriss-Party in Tailfingen: Letzter Tanz in der Lammerberg-Realschule

Letzter Tanz in der Lammerberg-Realschule

Abriss-Party in Tailfingen

12 Tageslichtschreiber, Vertretungsplan-Tafel – alles da: Johann und Sylvia Schwab, Carmelo und Jessica Cremona sowie Steffen und Aileen Schwab organisieren als „Event-Dudes“ und „AndiamoEvents“ die Abriss-Party in der Lammerberg-Realschule. Foto: Karina Eyrich

„Goodbye LARS!“ – was nach dem Abschied vom skandinavischen Urlaubsflirt klingt, ist der Titel der Abschieds-Party von der Lammerberg-Realschule. Die wird am Samstag, 23. November, ab 18 Uhr zur Abriss-Party, Sprayer-Exzesse inklusive.









So viel Ironie hätte sich kein Drehbuchautor ausdenken können: Chris Hailfinger gehört längst zu den bekanntesten Graffiti-Künstlern der Region, und durfte nun endlich mal an seiner alten Schule sprühen: Von der Lammerberg-Realschule (LARS) war „Soberhead“, so sein Künstlername, einst gerügt worden. Weil er ein Graffiti gesprüht hatte.