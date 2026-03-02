Abriss nach 125 Jahren: In Hechingen fällt der historische Landesbahnhof

Das kann man einen stadtgeschichtlichen Einschnitt nennen: Der Hechinger Landesbahnhof, anno 1901 in Betrieb genommen, wird nach 125 Jahren abgerissen.
Generationen von Schülerinnen und Schülern, von Arbeitern und Angestellten, die aus dem hohenzollerischen Unter- und Oberland ins Mittelzentrum Hechingen pendelten, sind hier angekommen und abgefahren, haben am Schalter eine Fahrkarte aus hellbraunem Karton gelöst, die damals noch nicht Ticket hieß. Der Hechinger Landesbahnhof war jahrzehntelang ein wichtiger Anker der Verkehrsinfrastruktur im Hohenzollerischen.