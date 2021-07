Kronen-Lichtspiele in Triberg Zahlreiche Fans kommen zur letzten Aufführung

Von allen Seiten strömten zahlreiche Kinobesucher aus der ganzen Raumschaft am Donnerstagabend in die Kronen-Lichtspiele Triberg, wo Margarete und Anton Retzbach zum letzten Mal ins Kino eingeladen hatten. "Eine Nacht im Louvre: Leonardo da Vinci" hieß der romantische Film, der bei Nacht im Pariser Louvre-Museum gedreht wurde und viele Werke des genialen Künstlers, der vor 500 Jahren in Italien lebte, aus nächster Nähe zeigt.