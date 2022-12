2 Gegen 14 Uhr hat die Firma Wacker am Donnerstag begonnen, das Gebäude des ehemaligen Friseursalons Spitznagel abzureißen. Foto: Riesterer

Einst fielen die Haare, nun fällt das Haus; Die Abbruchfirma Wacker hat am Donnerstag begonnen, das Gebäude des ehemaligen Friseurgeschäfts Spitznagel abzureißen.















Schramberg - Die Maßnahme ist Teil einer ganzen Abbruchserie: In der Folge soll der gesamte Eck-Häuserkomplex Geißhalden- und Lauterbacher Straße abgerissen werden über das Eckgebäude ehemalige Olga-Drogerie sowie die ehemalige Apotheke Lemcke – in eben jener Reihenfolge, informiert auf Nachfrage Tiefbauamt-Leiter Konrad Ginter.

Ganzer Komplex fällt

Beim Gebäude der Apotheke wird die Fachfirma, so Ginter, wegen der Bachnähe sehr sorgsam umgehen, was mit den heutigen Geräten allerdings unproblematisch sei. Der Eck-Komplex soll bis etwa Mitte Januar erledigt sein, dann folgen auf der Abbruchliste direkt noch die beiden Häuser, die sich am Tunnelausgang in Fahrtrichtung rechts befinden (Geißhaldenstraße 10 und 12).

Sanierungsgebiet nutzen

Der Grund für die Eile – der Beschluss der Abrisse durch den Gemeinderat war im September, nun ist alles schon in vollem Gange: Die Maßnahme kann nun noch im Förderrahmen des Sanierungsgebiets Talstadt/West umgesetzt werden – das seinerseits Ende April 2023 ausläuft und nicht mehr verlängert werden kann. Die Vergabesumme der Abrissarbeiten lag bei rund 225 000 Euro zuzüglich Planungskosten, so Ginter. Die Förderung im Sanierungsgebiet werde erst nach Abschluss geprüft. Je nach zukünftiger Nutzung des Areals sind bis zu 60 Prozent Förderung möglich.

Neue Verkehrsführung

Die Nutzung, das betonte Ginter bereits in der Beschluss-Ratssitzung, liege nicht beim Anlegen eines Schotterplatzes – so ist bekanntlich im Rahmen der Stadtentwicklungspläne angedacht, dass unter anderem die Uferregion der Schiltach zum City-Center hin treppenartig zur Passage umgestaltet, der Busbahnhof leicht versetzt und der Verkehr an dortiger Stelle direkt durch den dann in beide Fahrtrichtungen befahrenen Tunnel geführt werden soll.

Auswirkung auf Verkehr

Die Straße Richtung Lauterbach bleibt während dem Abbruch der Eckhäuser gesperrt, informiert Ginter. Dem folgt eine Einengung am Tunnelausgang auf eine Spur, wenn die Gebäude am Tunnelausgang abgerissen werden.

Die Genehmigung für den Abriss hat die Firma Wacker am 17. November erhalten, dann wurde die Baustelle eingerichtet, die Häuser ausgeräumt und Container aufgestellt. Die Firma nutzt zum Arbeiten und Abstellen der Geräte den Busbahnhof-Parkplatz, der selbstredend solange nicht genutzt werden kann. Jüngst startete die Firma mit der Garage zwischen Spitznagel- und Eckgebäude, bevor seit Donnerstag, rund 14 Uhr, das ehemalige Frisörgeschäft für immer verschwindet.