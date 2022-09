Abriss in Oberndorf

4 Nach wenigen Tagen war der halbe Turm schon weg. Foto: Reimer

Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet. Vom alten Brauereiturm ist nicht mehr viel übrig. Doch noch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Wie geht es nun weiter?















Oberndorf - Jahrzehntelang prägte der Sudhausturm das Stadtbild wie kaum ein anderes Gebäude. Was der Turm für die Oberndorfer Bürger bedeutet, macht ein Schriftzug an einem Bauzaun deutlich: "Für immer in unseren Herzen". Vor dem Banner liegen Grablichter.