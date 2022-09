Abriss in Oberndorf

2 Einige Oberndorfer geben ihrer Trauer über den Abriss mit Blumen und Kerzen Ausdruck. Foto: Frick

Blumen, Kerzen und ganz in Schwarz – einige Oberndorfer haben dem Brauereiturm am Donnerstagabend das "letzte Geleit" gegeben.















Oberndorf - Der Bagger hat am Donnerstag große Löcher in den Brauereiturm gerissen – damit fällt das letzte Überbleibsel der Oberndorfer Traditionsbrauerei.

Während der Abriss Fahrt aufnahm, riefen einige Oberndorfer spontan über Whatsapp-Gruppen zur abendlichen Mahnwache für den Brauereiturm auf. Rund 20 bis 25 "Trauernde" kamen gegen 20 Uhr schließlich – mit Kerzen, Blumen und ganz in Schwarz gekleidet.

"Für immer in unseren Herzen", war auf einem Transparent zu lesen. Der Sudhausturm stand seit 1956 in der Stadt und hat das Stadtbild seither maßgeblich geprägt. Eine weiteres Treffen für alle "Trauernden" soll am Freitag folgen.