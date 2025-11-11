Abriss in Lauffen: Als man im Keller des Kindergartens baden ging

Der Abriss des Lauffener Kindergartens beginnt bald. Bei einem Abschiedsfest mit Begehung erinnerten sich viele Einwohner an ihre Kindheit in dem Gebäude.
Im Keller des Lauffener Kindergartens ging man einst baden. Und weil das Gebäude demnächst abgerissen wird, gab es hier ein Abschiedsfest mit Keller-Besichtigung. Beate Heirich, Leiterin des Kindergartens St. Josef, freute sich über den großen Andrang und erzählte von den letzten Tagen des alten Gebäudes. So viel Müll haben sie und ihre Kolleginnen rausgetragen, dass fünf Container voll wurden.