Abriss in Haigerloch: Die Textilfabrik ist endgültig Geschichte

Ein seit Längerem geplantes großes Wohnbauprojekt an der Ecke Albstraße/Blumenstraße in Trillfingen nimmt jetzt Fahrt auf – und zwar zuerst mit einem Abriss.
Es war im Sommer 2022, als die Pläne der Strategiebau GbR mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen für ein ambitioniertes Wohnbau-Projekt in dem Haigerlocher Teilort erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Auf einer großen Fläche schräg gegenüber des alten Sportplatzes wollte Geschäftsführer Gerd Serfass – ein gebürtiger Trochtelfinger – drei Doppelhaushälften und zwei Reihenhäuser mit drei komplett eigenständigen Wohneinheiten realisieren; insgesamt zwölf völlig autarke Gebäudeeinheiten.