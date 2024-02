Abriss in Donaueschingen

1 Matthias Gleichauf freut sich, dass nach fast vier Jahren endlich die Abrissarbeiten an der Ruine hinter der ehemaligen Bäckerei Gleichauf begonnen haben. Die Pläne für den Neubau stehen. Foto: Roger Müller

Fast vier Jahre nach dem Feuer starten die Abrissarbeiten der ehemaligen Bäckerei Gleichauf. Der Bauherr will dort ein dreistöckiges Haus errichten.









Nach fast vier Jahren verschwindet eine Narbe im Stadtbild Donaueschingens. Die Abrissarbeiten am Hinterhaus der ehemaligen Bäckerei Gleichauf an der Wasserstraße sind in vollem Gange.