Es ist schwer nachvollziehbar, mit welcher Hartnäckigkeit die Stadt Oberndorf am Abriss dieser Villa in der Wasserfallstraße festhält. Wobei dieser Beschluss in einer nichtöffentlichen Sitzung gefasst wurde. Hätte die Grundsatzentscheidung hierzu nicht in einer Öffentlichen Sitzung erfolgen müssen?