Abriss der Synagoge Müllheim: Müllheimer Filmemacherin lockt hunderte Besucher ins Kino

Es gibt kaum eine Sparte des Filmens, in der sie nicht umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat: die Müllheimerin Kerstin Pommerenke.

Wenn am Sonntag im Dreiländermuseum in Lörrach die Sonderausstellung „Elsass 1940 bis 45“ mit einer Finissage beendet wird, wird das Thema noch einmal unter einem bisher wenig bekannten Aspekt aufgegriffen: In einem 15 Minuten langen Film kommt mit Roger Lambert aus Huningue ein Zeitzeuge zu Wort, der als Kind die Evakuierungen der elsässischen Dörfer entlang des Rheins nach dem Einmarsch der Deutschen miterlebt hat.

Geführt und aufgenommen hat das Gespräch die Müllheimer Filmemacherin Kerstin Pommerenke. Der hochbetagte Interviewpartner berichtet darin, wie die Umsiedlung in den Westen Frankreichs für die Kinder zunächst ein großes Abenteuer war. Nach der Rückholung der Evakuierten allerdings änderte sich die Stimmung, alles Französische wurde unterdrückt, die französische Sprache verboten, selbst Vornamen eingedeutscht.

Der Interviewfilm ist nicht die erste Arbeit, die Kerstin Pommerenke zu Themen der Zeitgeschichte vorlegt. Ende Oktober füllte sie mit einem Dokumentarfilm über Vorgeschichte und Hintergründe des Abrisses der Müllheimer Synagoge 1968 das Müllheimer Kino bis auf den letzten Platz. Auch als die Vorstellung Mitte November wiederholt wurde, fanden nicht alle Interessierten Platz in dem 280 Personen fassenden Kinosaal.

Derzeit arbeitet sie an einem Film zum Thema „Kindheit und Schule im Nationalsozialismus“, der neben Zeitzeugeninterviews auch auf das umfangreiche Archivmaterial zurückgreift, das im Markgräfler Gymnasium Müllheim gelagert ist. „Das war mein Schulhaus“, erzählt die gebürtige Müllheimerin. Sie will mit ihrem neuen Film vor allem Schüler ansprechen, die hauptsächlich in den sozialen Medien unterwegs seien und für komplexe Zusammenhänge oft keine Geduld hätten.

Gesprächspartner nehmen auch mal Aussagen zurück

Der Film ist Teil einer groß angelegten Recherche, an der der Historiker Robert Neißen im Auftrag der Stadt als Vorbereitung für eine Ausstellung arbeitet. Sie soll im Juli 2026 im Markgräfler Museum zu sehen sein. Für Pommerenke ist das Thema ein „Herzensprojekt“, wie sie selbst sagt. Ihre Gespräche mit Betroffenen und Zeitzeugen öffneten es auf eine ganz persönliche und unmittelbare Weise, sagt sie, wobei ihr immer wieder auch der Wunsch der Interviewpartner nach Anonymität bis hin zur Rücknahme der Aussagen begegnete.

Kerstin Pommerenke gründete im Jahr 2015 ihre eigene Produktionsfirma in Müllheim, nachdem sie viele Jahre lang als Freelancerin für unterschiedliche Projekte gearbeitet hatte. Ihr Studium der Audiovisuellen Medien in Berlin schloss sie 2005 mit einem Diplom als Kamerafrau an der Beuth Hochschule für Technik ab.

Danach war sie im In- und Ausland unterwegs, ihre Arbeiten führten sie in 32 Länder auf vier Kontinenten. 2014 schloss sie nach einer Hospitanz beim NDR in Hamburg eine Weiterbildung zur Film- und Fernsehproducerin am Filmhaus Potsdam-Babelsberg ab.

Vieles hat sich im Berufsbild geändert

Es gebe kaum eine Sparte des Filmens, in der sie nicht umfangreiche Erfahrungen gesammelt habe, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Dokumentationen, Spielfilme, Serien, Werbung, Reality-Formate, Aufnahmen von Parteitagen und anderes hat sie als Ton- und Kameraassistentin, Beleuchterin und Kamerafrau begleitet, stets auf freiberuflicher Basis.

Vieles habe sich im Berufsbild geändert, der Übergang von der analogen in die digitale Welt habe die technische Seite des Filmemachens gänzlich umgekrempelt. Wie gut sie ihr Handwerk beherrscht, zeigt ein kurzer Dokumentationsfilm zum Bau des Wasserkraftwerks am Neumagen bei Etzenbach, das 2015 eingeweiht wurde. In einem anderen ihrer ersten Filme in Müllheim stellt sie die Buchhandlung Beidek vor.

Uraufführung im Dreiländermuseum

Ihre jüngste Arbeit, das Zeitzeugeninterview mit Roger Lambert, das am Sonntag als Uraufführung gezeigt wird, dokumentiert eine aktuelle Besonderheit. Es entstand als internationale Kooperation dreier Museen im Dreiländereck: Dreiländermuseum Lörrach, Markgräfler Museum Müllheim und Musée historique et militaire in Huninge.

Die Finissage mit Filmvorführung im Dreiländermuseum Lörrach beginnt am Sonntag, 23. November, um 17 Uhr.