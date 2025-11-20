Abriss der Synagoge Müllheim: Müllheimer Filmemacherin lockt hunderte Besucher ins Kino

Es gibt kaum eine Sparte des Filmens, in der sie nicht umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat: die Müllheimerin Kerstin Pommerenke.
Wenn am Sonntag im Dreiländermuseum in Lörrach die Sonderausstellung „Elsass 1940 bis 45“ mit einer Finissage beendet wird, wird das Thema noch einmal unter einem bisher wenig bekannten Aspekt aufgegriffen: In einem 15 Minuten langen Film kommt mit Roger Lambert aus Huningue ein Zeitzeuge zu Wort, der als Kind die Evakuierungen der elsässischen Dörfer entlang des Rheins nach dem Einmarsch der Deutschen miterlebt hat.