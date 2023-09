Bald soll am Schauinsland in Freiburg ein neues, sieben Millionen Euro teures Windrad entstehen. Dafür müssen die alten Anlagen entfernt werden. Nach der Sprengung eines Windradturms vor Kurzem sind die Abbauarbeiten in vollem Gange. Derweil sorgt die Entsorgung für Aufruhr im Netz. Zu Recht?