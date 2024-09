Abrechnung der Kindergärten: Anteil der Betriebsdefizite steigt

1 Die Betriebskostenabrechnung der Haslacher Kindergärten liegt vor. Foto: Reinhard

Die Betriebskostenabrechnungen der Haslacher Kindergärten sind im Rat vorgestellt worden.Knapp zwei Millionen Euro muss die Gemeinde insgesamt für den Stadtkindergarten zahlen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Personalkosten.









Der Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzungdas Ergebnis der Jahresrechnung 2023 für die katholischen Kindergärten in Haslach zur Kenntnis genommen, ebenso die Nachzahlung in Höhe von rund 114 400 Euro. Gemäß den Kindergartenverträgen zwischen der Stadt und der Kirchengemeinde ist der Kosten-Anteil der Kirche auf die Höhe der Schlüsselzuweisung durch das Ordinariat in Freiburg begrenzt.