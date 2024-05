The Sound of Stuttgart 2024

30 Eindrücke vom Festival About Pop, das im Wizemann-Areal stattgefunden, aber auch einen Ausflug zur Villa Reitzenstein (Foto oben rechts) gemacht hat. Foto:

Die About Pop hat bei ihrer sechsten Ausgabe größer gefeiert denn je: ein pralles Angebot aus Musik-, Clubfestival und Conventions, herausragenden Konzerten und ein wenig Overload.









Bei der About Pop gab es am Wochenende ein breites Angebot aus Musikfestival, Conventions und Clubsessions, das mit einem überragenden Line-up aufwarten konnte. Darunter Headliner wie Lebanon Hanover, Edwin Rosen, The KVB, Die Selektion, Charlotte Brandi und Dirk von Lowtzow.