About Pop Festival Stuttgart: Die Stadt ist der Star – 10 Tipps fürs Stuttgarter Festival About Pop

Stuttgart wird zur Deutschlands Pop-Hauptstadt: Die About Pop schafft Raum für Konzerte, Lesungen, Diskussionen, fürs Netzwerken und Feiern – und breitet sich in der ganzen Stadt aus.

Wie viel Pop passt in zwei Tage? Wenn’s nach dem Festival About Pop geht, eine ganze Menge. Am Freitag auf dem Wizemann-Areal und am Samstag über die ganze Stadt verteilt, finden über 200 Veranstaltungen statt: Konzerte, Lesungen, Diskussionen, Panels, aber auch Partys. In Zeiten, in denen überall zuerst bei der Kultur gespart wird, führt das ambitionierte Festival nicht nur vor, wie eng Popkultur und gesellschaftlicher Transformation miteinander verknüpft sind, sondern erkundet auch angrenzende Themen wie das Nachtleben (About Night), das Kino (About Film), die Kreativwirtschaft (About Next) und startet sogar eine eigene Jugendkonferenz (About Y). Für alle, die angesichts des vollen About-Pop-Programms Angst haben, den Überblick zu verlieren, haben wir einige Festival-Highlights ausgesucht.

1. Mind Enterprises Italo Disco trifft auf Techno: Andrea Tirone und Roberto Conigliaro sind das Duo, von dem man nicht wusste, wie sehr man es braucht. Die beiden Männer aus Turin verdingen sich schon seit einigen Jahren mit knackigen Basslinien, coolen Synthiesounds und hippen Disco-Grooves als die Lieferanten des perfekten Sommer-Soundtracks. Und nachdem ihre Videos nun auch digital durch die Decke gehen, sind auch ihrer Tourneen schnell ausverkauft. Samstag, 13.6., 23:30 Uhr, Stadtpalais

2. The Velvet Sundown

Nein, The Velvet Sundown treten nicht in Stuttgart auf. Diese Band gibt es gar nicht. Sie ist nur eine Erfindung der Künstlichen Intelligenz, die erschreckend gut imitiert, worum es beim Indierock geht. Jeder Ton, jede Pose, jede Textzeile ist Fake – und trotzdem haben Million Menschen auf Spotify die KI-Songs von The Velvet Sundown gestreamt. Darüber, was davon zu halten ist, diskutieren der Musikproduzent Chandra Fleig, die Journalistin Aida Baghernejad und die Rapperin Mon€ygirl. Freitag, 12.6., 15:30 Uhr, Impact Hub/Ideenschmiede

3. Peaches

Sie als Musikerin, Produzentin und Performancekünstlerin zu bezeichnen, wird Peaches nicht gerecht. Peaches ist eine Institution. Neulich erst war die kanadische Elektroclash-Künstlerin, die inzwischen in Berlin lebt, zum Beispiel bei der „Sex Now“-Ausstellung in Düsseldorf erleben, und vor sieben Jahren sorgte sie in Stuttgart mit „Die sieben Todsünden“, einer provokativen Kollaboration mit Oper, Ballett und Theater, für Aufsehen. Jetzt kehrt sie mit ihrem neuen Album „No Lube So Rude“ nach Stuttgart zurück. Freitag, 12.6., 23 Uhr, Wizemann/Halle

4. Leif Randt „Allegro Pastell“

Im April kam die Verfilmung von Leif Randts Roman „Allegro Pastell“ ins Kino. Das Drehbuch hat Randt selbst geschrieben. Doch lässt sich Literatur überhaupt in Filmbilder übersetzen? Der Stuttgarter Drehbuchautor Duc-Thi Bui, der auch die Festival-Reihe About Film kuratiert, spricht mit Randt über das Buch, den Film und vor allem das Dazwischen. Und wer den Film verpasst hat: Im Rahmen des Festivals wird „Allegro Pastell“ am Samstag, 13.6. um 17:15 Uhr im Kino Delphi gezeigt. Freitag, 12.6., 16:15 Uhr, Impact Hub/Schlosserei

5. Josh Cohen

Apropos verpasst: Wer es nicht zu den grandiosen Radiohead-Shows im Dezember 2025 nach Berlin geschafft hat, bekommt jetzt die Chance, Radiohead-Songs wie „Creep“, „Fake Plastic Flowers“ oder „Motion Picture Soundtrack“ in Stuttgart live in einzigartigen Arrangements zu erleben. Der in Berlin lebende Australier Josh Cohen hat die Stücke fürs Solo-Piano arrangiert – und hat es nicht nur geschafft, damit über 20 Millionen Aufrufe auf Youtube zu erzielen, sondern auch die Zustimmung von Radiohead zu erhalten. Samstag, 13.6., 20 Uhr, Stadtpalais

6. Insolvenz & Pop

Was ist wahrscheinlicher: Mit Popmusik reich und berühmt zu werden – oder pleite zu gehen? Spätestens seit Corona und in Zeiten, in denen das Live-Geschäft unzuverlässig geworden ist, in denen keine Platten mehr verkauft werden und vom Streaming bei den Künstlerinnen und Künstlern nur sehr wenig übrig bleibt, ist es verdammt schwer von Musik zu leben. Über ihre Erfahrungen sprechen Gudrun Gut (Malaria!), Levin Stadtler (Levin Goes Lightly) und die Kulturmanagerin Katja Lucker. Freitag, 12.6., 16:30 Uhr, Impact Hub/Meisterraum

7. Nation Of Language

Eine Band, die aus Brooklyn kommt und ihr TV-Debüt in der legendären (und inzwischen aus Angst vor Donald Trump abgesetzten) Sendung „The Late Show with Stephen Colbert“ gegeben hat: Cooler geht’s kaum. Nation Of Language vermengen jedenfalls grandios Postpunk und Indiepop. Zuletzt hat das Trio das Album „Dance Called Memory“ veröffentlicht. Freitag, 12.6., 21 Uhr, Wizemann/Halle

8. Keine Zukunft ist auch keine Lösung

Fabian Grischkat und Baro Vicenta Ra Gabbert glauben, dass es auch anders geht – obwohl wir in einem Zeitalter der Autokraten, der Kriegstreiber, der Klimakrisenleugner leben. In Ihrem Buch „Keine Zukunft ist auch keine Lösung“ wehren sie sich gegen Frust, Wut und Verhärtung und erzählen dann auch bei ihrer Lesung von Ideen und Menschen, die ihnen einen Rest Hoffnung auf morgen geben. Freitag, 12.6. 15:45 Uhr, Impact Hub/Foyer

9. DJs are Dead

Ruede Hagelstein ist Chronist und Protagonist der Berliner Clubkultur: ob als Musikjournalist für „Groove“ oder als DJ im Watergate, das nach 22 Jahren in der Silvesternacht 2024/2025 schließen musste. In seinem Buch „DJs are Dead“ erzählt Hagelstein vom Berliner Nachtleben, aber auch von der Midlife-Crisis. Und bei der About Pop diskutiert er mit Ferial Haas und Alexander Maier aus dem Vorstand vom Club Kollektiv Stuttgart darüber, ob die Clubkultur wirklich vor dem Ende steht. Samstag, 13.6., 12:45 Uhr, Fridas Pier

10. Stuttgart ist der Star

Am Samstag wird die Stadt zum Star des About-Pop-Festivals: Wer sich den ganzen Tag Zeit nimmt und gut zu Fuß ist, kann zum Beispiel im Institut français erleben, wie Céline Paion und Jug Marković Cello auf Elektronik treffen lassen (12:40 Uhr), bei Ratzer Records Jonas Bolles Lo-Fi-Pop hören (14:30 Uhr), weitermachen bei Yara im Helene P. (16 Uhr), Get Well Soon im Park der Villa Reitzenstein (17:30 Uhr), Ildikó im Sunny High (20:45 Uhr) oder Mandhla im Utopia Kiosk (22 Uhr) und miterleben, wie sich Stuttgart zumindest für ein Wochenende in Deutschlands Pophauptstadt verwandelt.

About Pop 2026

Die About Pop findet am Freitag, 12. Juni und Samstag, 13. Juni, in Stuttgart statt. Veranstalter ist das Pop-Büro Region Stuttgart. Das komplette Programm weitere Informationen und Tickets gibt hier.