Abnehmspritze immer beliebter: So stehen AOK und Ortenau-Klinikum zu „Ozempic“

Das Diabetes-Medikament wird zunehmend zur Gewichtsreduktion eingesetzt – auch in der Ortenau. Laut AOK steigen die Verordnungen in der Region deutlich.

Um die sogenannten Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy ist ein weltweiter Hype entstanden. Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutid ist eigentlich ein Medikament für Menschen mit schwer einstellbarem Diabetes Typ 2. Weil es jedoch den Appetit zügelt, wird es oft auch als Diät-Hilfe verwendet. Wie beliebt die „Abnehmspritze“ im Kreis ist und wie das Adipositaszentrum dazu steht, hat sich unsere Redaktion angesehen.

Ist der Hype auch in der Ortenau angekommen?

Sieht man sich die Zahlen an, die die AOK Südlicher Oberrhein unserer Redaktion auf Anfrage nennt, sieht man eine deutliche Zunahme an Versicherten, die Ozempic bezahlt bekommen. Im Kreis waren es 2022 demnach 346 Versicherte, 2023 waren es 594, 2024 waren es 647 und im laufenden Jahr bisher bereits 627 Versicherte mit mindestens einer Verordnung pro Jahr. In ganz Baden-Württemberg stiegen die Zahlen im selben Zeitraum von 11 100 (2022), auf 20 600 (2024) Versicherte.

In welchen Fällen werden Kosten für das Medikament übernommen?

„Ozempic ist für die Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 zugelassen. Im Zusammenhang mit dieser Erkrankung besteht eine Erstattungsfähigkeit“, stellt die AOK klar. Generell gelte das für Produkte, rein für die Gewichtsreduktion, nicht erstattungsfähig. Privatrezepte, die nur für die Gewichtsreduktion ausgestellt werden, erfasst die AOK deshalb nicht.

Was kostet Ozempic?

„Der aktuelle Herstellerabgabepreis für Ozempic 0,5 mg N3 Packungsgröße ist laut Lauer Taxe rund 220 Euro. Hinzu kommen noch diverse Zu- und Abschläge für den finalen Preis, welche Krankenkassen erstatten“, erklärt die AOK.

Was sagen Experten zur Abnehmspritze?

„In der Diabetes-Sprechstunde spielt das Medikament keine Rolle“, heißt es auf Anfrage beim Ortenau-Klinikum. Das Medikament sei bei Diabetes Typ 1 nicht zugelassen. In ganz seltenen Fällen werde der Wirkstoff bei Diabetes Typ 2 eingesetzt, mit einer sehr geringen Dosis. „Mit der Abnehmspritze hat dieser Einsatz nichts zu tun.“

Kommt Ozempic beim Adipositaszentrum im Klinikum zum Einsatz?

„Wir beraten gerade bei erstgradiger Adipositas die Patienten auch hinsichtlich der Abnehmspritze und erläutern die Chancen, damit suffizient Gewicht abzunehmen“, erklärt Claudia Läßle, Oberärztin im Adipositaszentrum. Auch gebe es nach Adipositasoperation Indikationen, um den Patienten zusätzlich noch die Abnehmspritze anzubieten. „Wir kooperieren in diesem Punkt mit einer niedergelassenen Adiposiologin, die die Therapie der Abnehmspritze im ambulanten Bereich betreut.“

Wie steht das Zentrum zu dem Medikament?

„Bei erstgradiger Adipositas oder Übergewicht kann der Effekt der Spritze ausreichend sein. Um jedoch ‚gesund‘ dauerhaft Gewicht zu verlieren, muss man sehr viel mehr beachten“, erklärt Läßle. Der Gewichtsverlust nach einer Adipositasoperation liege bei etwa 25 bis 35 Prozent des Körpergewichts, bei den Abnehmspritzen circa bei 15 bis 20 Prozent. „Sprich, wenn ich eine höhergradige Adipositas vorliegen habe, reicht der Effekt der Spritzen meist nicht aus, um Normalgewicht zu erreichen“, so Läßle.

Wann eignet sich die Spritze, wann eine OP?

Um dauerhaft gesund Gewicht zu verlieren, sei es generell wichtig, den Nährstoffmangel auszugleichen und eine Bewegungstherapie zu machen, um in der Abnehmphase nicht zu viel Muskelmasse zu verlieren. „Wird die Abnehmspritze abgesetzt, nehmen vier von fünf Patienten das abgenommene Gewicht direkt wieder zu“, erklärt die Oberärztin. „Das heißt, wenn Abnehmspritze, dann dauerhaft – und es gibt noch keine verlässlichen Daten, wie lange.“ Die Ärztin erklärt außerdem, dass man in der Abnahme Muskelmasse abnehme. Bei einer Gewichtszunahme nehme man hauptsächlich wieder Fett, und nicht die verlorene Muskelmasse, zu. „Sprich, der Patient steht danach schlechter da als vorher“, so Läßle. Andererseits schaffe es einer von fünf Patienten, das Gewicht zu halten. „Ein Vergleich – Abnehmspritze oder OP – ist aus diesem Grunde sehr schwierig und muss mit jedem Patienten individuell besprochen werden.“

Wie läuft die Beratung ab?

Beim Aufnahmegespräch im Adipositaszentrum werden die Patienten laut Oberärztin vollumfänglich beraten – sowohl hinsichtlich Adipositasoperation und auch Abnehmspritze. „Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Faktoren um das Abnehmen herum, welche maßgeblich für den Erfolg der Spritze oder der OP verantwortlich sind“, so Läßle. „Adipositas ist eine chronische Erkrankung und es braucht eine lebenslange Begleitung.“

Kommt der Hype um die Abnehmspritze im Adipositaszentrum an?

Auf diese Frage gibt die Oberärztin keine eindeutige Antwort. Läßle erklärt: „Das Feld der Adipositaschirurgie und der Abnehmspritzen ist eng miteinander verbunden und es werden in Zukunft weitere Wirkstoffe auf den Markt kommen, mit denen man annähernd so viel Gewicht wie nach Adipositasoperation abnehmen kann. Und gerade deswegen ist es wichtig, in einem Adipositaszentrum das gesamte Spektrum der medikamentösen und operativen Therapie anzubieten, um vollumfänglich beraten zu können.“

Wirkstoff Semaglutid

Der Wirkstoff Semaglutid wird laut gelber Liste – einem Arzneimittelverzeichnis – sowohl zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 als auch bei Adipositas angewendet. Die Wirkung von Semaglutid basiere auf seiner Fähigkeit, den „GLP-1-Rezeptor“ zu aktivieren, was zur Verbesserung der glykämischen Kontrolle und zur Gewichtsreduktion beitrage, heißt es dort.