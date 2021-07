Am Freitag in Nagold Feierabendmarkt feiert sonnige Premiere

Bei strahlendem Sonnenschein ist am Freitagnachmittag in Nagold der Feierabendmarkt gestartet. Zwischen 16 und 20 Uhr verkauften 14 Erzeuger und Händler aus der Region die verschiedensten Lebensmittel: Von Honig direkt vom Imker, über Brot und Wurst bis hin zu handgemachten Maultaschen gab es an den Ständen alles mögliche zu kaufen.