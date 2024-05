Frauen und Kinder aus der Ukraine haben einen Tag in Rust genossen.

Neue Kraft tanken und einige unbeschwerte Stunden verbringen, konnte eine Gruppe aus der Ukraine im Europa-Park. Die Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren haben, waren gemeinsam mit ihren Kindern auf Einladung von Wolfgang Steimer von der Ukraine-Hilfe eine Woche lang im Schwarzwald unterwegs, um einige Tage vom Alltag abzuschalten, heißt es in einer Mitteilung des Freizeit-Ressorts.

Auch ein Besuch im Europa-Park stand auf der Wunschliste. Park-Inhaber Jürgen Mack, und seine Ehefrau Mauritia Mack begrüßten die Gruppe, die sich sehr dankbar über die Einladung zeigte, wie es in der Mitteilung heißt. In Deutschlands größtem Freizeitpark erlebten sie einen besonderen Tag und waren beeindruckt von den Attraktionen und dem Showangebot, so der Park.

Die Familie Mack engagiert sich in vielfältigen sozialen Projekten und Aktionen für die Ukraine-Hilfe und hat bereits zahlreichen Menschen einen erlebnisreichen Tag im Europa-Park ermöglicht.