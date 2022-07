3 Der Abenteuerspielplatz im Stadtpark Kleb in Nagold lockt mit Wasserspielen. Foto: Fritsch

Kreis Calw - Was tun, wenn die Hitzewelle kommt? In den Keller flüchten? Wir haben ein paar bessere Ideen zusammengetragen – zumindest für jene, die ein wenig Zeit für kleine Ausflüge mitbringen.

Hier finden Sie einige Orte, wo im Kreis Calw (und darüber hinaus) Abkühlung wartet. Ein genereller Tipp am Rande: Früh dran sein lohnt sich meist. Dann hält sich auch der Andrang an Besuchern in aller Regel noch in Grenzen.

Abenteuerspielplatz im Stadtpark Kleb in Nagold

Wer Kinder hat, weiß Spielplätze zu schätzen. Eine gute Idee bei Hitze ist da der Abenteuerspielplatz im Stadtpark Kleb in Nagold. Auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände gibt es im Wasserspielbereich, im großen Sandkasten oder im Matschbereich vieles zu entdecken. Aber Achtung: Das Gelände bietet wenig Schatten. Also Mütze und Sonnencreme nicht vergessen!

Falkenstein-Spielplatz Bad Herrenalb

Die Schweizerwiese in Bad Herrenalb bietet Groß und Klein Raum für jede Menge Freizeitaktivitäten. Wer eine Abkühlung braucht, kann sich auf dem Falkenstein-Spielplatz spielerisch erfrischen. Denn auf dem für die Landesgartenschau entstandenen Spielplatz gibt es nicht nur einige schattige Bereiche, um Sandburgen zu bauen, sondern auch einen Wasserspielbereich. Und nicht weit entfernt fließt auch die erfrischende Alb.

Spielplatz Calw "Auf dem Brühl"

Beim Brühlspielplatz in der Nähe des Kauflands in Calw gibt es allerlei zu entdecken und spielen – zum Beispiel Kletternetz, Schaukeln oder Rutschen. Zugleich ist man aber auch direkt an der Nagold. Und wo der Fluss so nah ist, dürfen auch Wasserspiele nicht fehlen...

Übrigens: Auch andere Landkreise haben in puncto Wasserspielplätze einiges zu bieten. Eine kleine Auswahl finden Sie hier.

Zauberwald in Nagold

Wer mit seinen Kindern trocken bleiben will und an heißen Tagen lieber ein schattiges Plätzen sucht, ist im Nagolder Zauberwald im Killberg gut aufgehoben. Der Kinder-Walderlebnisweg führt unterm Blätterdach durch vier Themengebiete, (Wichtelwald, Feenland, Geistersteige und Trollpfad). Der Pfad mit allerhand magischen Geschöpfen ist aber nur bedingt kinderwagengerecht.

Nagoldtalsperre

Nicht mehr im Kreis Calw, aber nur einen Katzensprung von dessen Grenzen entfernt, unweit von Altensteig, ist die Nagoldtalsperre, auch unter dem Namen "Erzgrube" bekannt (wegen des gleichnamigen Teilorts der Gemeinde Seewald). Segeln, Surfen und natürlich Baden ist hier angesagt, mehrere Parkplätze, öffentliche Feuerstellen und WC-Anlagen finden sich entlang des Sees.

Kneippen

Dem Kneippen werden ja etliche positive Wirkungen auf die Gesundheit nachgesagt. Es sei kreislauffördernd, stärke das Immunsystem und sei gar meditativ. Vor allem aber findet sich hier auch eiskaltes Wasser, in das ganz entspannt mit den Beinen eingetaucht werden darf – beispielsweise im Kurpark Neubulach. Aber Achtung: Als Spielplatz zum Planschen sind solche Anlagen in der Regel nicht gedacht!

Schluchten und Täler

Wenn die Sonne knallt, ist an Wanderungen eigentlich nicht zu denken. Es sei denn, sie führen an kühle Orte. Wie die Monbachschlucht nahe Liebenzell oder das Schweinbachtal zwischen Hirsau und Oberreichenbach. Schmale Pfade, umgestürzte Baumstämme und klare Bäche laden dort dazu ein, erkundet zu werden.

Kurpark Bad Wildbad

In Bad Wildbad lockt in Sachen Abkühlung der Kurpark mit seinem alten Baumbestand und viel Schatten. Außerdem gibt es im hinteren Bereich Tretbecken und Matschplatz für alle Altersgruppen. An der Enzuferabsenkung lässt sich wunderbar die Füße reinhängen oder gleich ganz abtauchen. Und übrigens: Auch außerhalb des Kurparks ist die große Enz an vielen Stellen zugänglich. Ebenso zahlreiche kleinen Bäche, die die Enz speisen.