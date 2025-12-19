Abkommen unterzeichnet: Europäische Firmen fordern mehr Kupferminen in der EU

Rund die Hälfte des benötigten Kupfers importiere die EU aus Drittstaaten, kritisiert der schwedische Minenkonzern Viscaria. Und hat eine Forderung für mehr Unabhängigkeit.
Hamburg/Berlin/Kiruna - Für mehr europäische Unabhängigkeit bei wichtigen Rohstoffen wie Kupfer sind aus Sicht des schwedischen Konzerns Viscaria und des deutschen Produzenten Aurubis mehr Minen auf dem Kontinent nötig. Trotz eigener reicher Vorkommen importiere Europa rund die Hälfte des benötigten Kupfers aus Drittstaaten, vor allem aus Lateinamerika, sagte Viscaria-Chef Jörgen Olsson der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind 12.000 Kilometer mit dem Schiff mit einer riesigen Menge an CO2-Emissionen."