Der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war für die seit Jahren stagnierende deutsche Wirtschaft nur die jüngste Hiobsbotschaft. Könnte einem Kriegsende ein Aufschwung folgen?
München - Der Iran-Krieg machte die Hoffnungen auf einen zarten Aufschwung in diesem Jahr zunichte: Könnte nun infolge des Abkommens zwischen den USA und dem Iran eine Trendwende kommen? Viele dornige Themen müssen von den Konfliktparteien noch ausgehandelt werden, doch vorerst scheint ein mögliches Kriegsende in Sicht. Damit dürfte auch der Nachschub von Rohöl, Flüssiggas und Dünger aus dem Golf rasch wieder anlaufen, die Preise dürften mittelfristig fallen - was wiederum die Konjunktur stützen sollte.