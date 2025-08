Abkommen startet: London und Paris wollen Migration am Ärmelkanal ausbremsen

2 Frankreich und Großbritannien wollen die irreguläre Migration über den Ärmelkanal bekämpfen, aber im Gegenzug Migranten eine reguläre Einreise nach Großbritannien ermöglichen. (Archivbild) Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen «Einer raus, einer rein»: Mit einer neuen Methode wollen Frankreich und Großbritannien die Migration über den Ärmelkanal reduzieren. Das Geschäft der Schleuser soll dadurch zerschlagen werden.







Paris/London - Frankreich und Großbritannien starten von diesem Mittwoch an am Ärmelkanal mit einem neuen Verfahren zur Bekämpfung der irregulären Migration. Eine nun unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht es den Briten, Migranten, die den Ärmelkanal mit Hilfe von Schleusern in kleinen Booten überquert haben, nach Frankreich zurückzuschicken. Im Gegenzug für jede Rückkehr darf eine andere Person mit einem Bezug zu Großbritannien, etwa durch familiäre Beziehungen, über eine sichere Route einreisen.