Abkocherlass in Rottweil Trinkwasser-Verunreinigung - Kritik am Warn-App-Einsatz

Weiter in aller Munde ist der Abkocherlass des Trinkwassers in Teilen Rottweils, den die ENRW mit dem Landratsamt am Montag erlassen hat. Leser wundern sich, warum keine der bekannten Warn-Apps eingesetzt wurden. Was sagen die Verantwortlichen?