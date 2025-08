Das Trinkwasser in Höfen muss bis auf Weiteres weiter abgekocht werden.

Das Abkochgebot in Höfen gilt weiterhin. Betroffen sind nach wie vor die Straßen Schönblickweg 10 bis 52, Schulweg 6 bis 13, Flößerstraße, Carl-Commerell-Straße und Philipp-Krauth-Straße.

„Vermutet wird ein Eintrag an einem schadhaften Rohr im Bereich des Förteltal“, teilte Bürgermeister Heiko Stieringer am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Schadstelle habe ausfindig gemacht werden können und sollte am Donnerstag durch eine Tiefbaumaßnahme freigelegt werden, „um sich dann ein genaues Bild über die Schadstelle zu machen“.

Wasser wird gechlort

Hierzu stehe man auch in einem engen Austausch mit dem Gesundheitsamt im Landratsamt Calw, so Stieringer weiter. Da der Bürgermeister am Freitag nicht im Büro erreichbar war, war bis Redaktionsschluss noch nicht klar, welche Erkenntnisse die Tiefbaumaßnahme zutage gebracht hat.

Aktuell erfolge eine Chlorung mit mindestens 0,1 Milligramm, um die Bakterien unschädlich zu machen, teilte der Bürgermeister am Mittwoch mit. Die Gemeinde ist selbst Netzbetreiber und führt die Arbeiten über den Wassermeister selbst aus. „Die Untersuchungen erfolgen selbstverständlich über ein Labor“, so Stieringer weiter. Proben seien genommen worden, Ergebnisse stünden jedoch noch aus.

Bis das Abkochgebot aufgehoben werden kann, müssen mindestens zwei negative Proben entnommen werden.

Das Landratsamt Calw informiert auf der Internetseite des Landkreises über die aktuelle Lage: „Derzeit wird in Teilbereichen der Gemeinde Höfen der in der Trinkwasserversorgung festgelegte Grenzwert für den Parameter Escherichia Coli (E. coli) überschritten. Die Gemeinde führt in Absprache mit dem Landratsamt Calw Rohrnetzspülungen, Desinfektionsmaßnahmen und weitere Beprobungen durch.“

E. coli seien ein natürlicher Bestandteil der Darmflora des Menschen und warmblütiger Tiere. In die Umwelt gelangen E. coli über fäkale Ausscheidungen, ist dort weiter zu lesen. Wenn E. coli nachgewiesen werden, muss immer auch mit dem Vorkommen anderer fäkal ausgeschiedener Erreger gerechnet werden. Sie gelten als Indikatorkeime für eine Verunreinigung des Wassers, so dass sie im Trinkwasser nicht nachgewiesen werden dürfen.

Um vorsorglich eine Gesundheitsgefährdung durch die Übertragung von Krankheitserregern auszuschließen, muss das Leitungswasser im betroffenen Gebiet bis auf Widerruf abgekocht werden. Andere Gemeinden oder Teilorte sind derzeit nicht betroffen.

Sprudelnd aufkochen

Betroffen ist das Wasser zum Trinken, zur Zubereitung von Nahrung und Getränken, zum Abwaschen von Obst und Gemüse, zum Zähneputzen sowie zu medizinischen Zwecken, zum Beispiel zur Reinigung von Wunden oder Nasenspülen. Das Landratsamt empfiehlt, das Wasser einmalig sprudelnd aufzukochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten langsam abkühlen zu lassen. Die Verwendung eines Wasserkochers sei aus praktischen Gründen zu empfehlen.

Während des Abkochgebots darf das Wasser auch nicht zur Reinigung von Schankanlagen benutzt werden. Zur Reinigung von Betriebsräumen, Arbeitsgeräten und Maschinen kann das Wasser unter der Voraussetzung benutzt werden, , dass im Anschluss eine hinreichende Desinfektion gewährleistet ist. Das heißt in diesem Fall nur dort, wo Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis verwendet werden können und daher kein Nachspülen mit Wasser erforderlich ist. In den Fragen und Antworten, die auch auf der Webseite der Gemeinde Höfen zu finden sind, werden weitere Themen besprochen.

Für eine Häufung von Durchfallerkrankungen oder bei Nachweis entsprechender Erreger bestehe eine Meldepflicht, heißt es dort unter anderem: „Der Abteilung Gesundheit und Versorgung des Landratsamts Calw ist bisher keine Erkrankung bekannt geworden, die im Zusammenhang mit der Keimbelastung des Trinkwassers steht.“