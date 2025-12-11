Abkochgebot des Landratsamtes Calw: Belastetes Trinkwasser – was stimmt denn nun?

Für große Aufregung sorgt am Donnerstag eine Meldung zum Trinkwasser. Demnach müsse es in mehreren Gemeinden angekocht werden.
Im Landkreis Calw und im Enzkreis sei eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt worden, heißt es in einer Nachricht, die am Donnerstag im Umlauf ist. Sie stammt angeblich vom Landratsamt Calw. Betroffen seien die Gemeinden Althengstett, Bad Liebenzell, Bad Teinach-Zavelstein, Calw, Neuweiler, Oberreichenbach, Schömberg, Unterreichenbach, Engelsbrand und das Gewerbegebiet Würzbacher Kreuz.