Rottweil - Die Tatsache, dass die Nutzung des Leitungswassers gerade mit einigem Aufwand und möglichen Gefahren verbunden ist, beschäftigt die Menschen in Rottweil. Oberbürgermeister Ralf Broß schilderte die Geschehnisse am Mittwochabend im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss aus Sicht der Stadt – und machte vorsichtige Hoffnung.

Broß lobt Zusammenarbeit

Nachdem man am Montagmorgen von der ENRW über die erhöhten mikrobiologischen Werte informiert worden sei, seien unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege geleitet worden. Das Gesundheitsamt habe gegen Mittag das Abkoch-Gebot erlassen, er selbst habe angeordnet, dass die Feuerwehr in der Stadt Durchsagen macht, um die Bevölkerung vor den Gefahren zu warnen. Zehn Fahrzeuge mit 32 Kräften seien im Einsatz gewesen. Auch Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen seien informiert worden. Die Zusammenarbeit mit der ENRW und allen Beteiligten sei "vorbildlich" gewesen, so Broß.

Weitere Probe ohne Verunreinigungen

Kurz vor der Sitzung habe er nun erfahren, dass eine weitere Probe am Montag bereits negativ gewesen sei, das heißt, es sei keine Verunreinigung mehr festgestellt worden, informierte der OB. Der Grenzwert müsse an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten werden, um das Abkoch-Gebot aufzuheben. "Es gibt also Licht am Horizont", so Broß. Ohne zu viele Hoffnungen machen zu wollen, könnte es sein, dass das Abkoch-Gebot zum Wochenende wieder aufgehoben werden könne. Dies werde dann aber in jedem Fall noch offiziell bekanntgegeben. Auf den Hinweis von Frank Sucker (Grüne), dass man nach der Ursache forschen müsse, entgegnete Broß, dass die ENRW dem selbstverständlich bereits nachgehe.