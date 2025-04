Abiturprüfungen in Schwenningen: Mit Deutsch geht’s wieder los

Am Dienstag wird es ernst in Sachen Abitur: In Baden-Württemberg starten die schriftlichen Prüfungen an allgemeinbildenden Gymnasien. Auch am Gymnasium am Deutenberg in Schwenningen werden die Prüflinge zunächst das Fach Deutsch auf der Agenda haben.

In dieser Woche beginnen die Abitur-Prüfungen. Sie ziehen sich über fast einen Monat. Am Gymnasium am Deutenberg dürfte sich die Spannung bei den 69 Prüflingen, davon schreiben 46 zum Auftakt Deutsch, des aktuellen Abijahrgangs langsam ihrem Höhepunkt nähern.

Zum Auftakt des schriftlichen Abis stehen wieder die Deutsch-Prüfungen an. Dies wird am Dienstag, 29. April, der Fall sein. Zwischen Ende April und Mitte Mai finden dann die restlichen Klausuren statt. Mindestens in drei Fächern sind schriftliche Prüfungen abzulegen. Danach geht es dann noch ins Mündliche. „Es gibt soweit keine Neuerungen“, sagt Schulleiter Zoran Josipovic.

Die Schulgemeinschaft drückt selbstverständlich allen die Daumen. „Lange Tage und Nächte des intensiven Lernens, Übens und Vorbereitens liegen hinter unseren Abiturientinnen und Abiturienten, aber auch hinter ihren Kurslehrkräften. Jetzt sind alle froh und angespannt, dass es endlich losgeht. Für die bevorstehenden schriftlichen Prüfungen wünschen wir allen frohes Gelingen und einen freien Kopf. Ihr schafft das!“, motivierte die Schulleitung mit Zoran Josipovic an der Spitze die jungen Leute im Vorfeld.

Chemie zum Finale am 21. Mai

Weiter geht es am 30. April an den allgemeinbildenden Gymnasien im Land mit den Abiprüfungen in Sprachen wie Spanisch und Italienisch und zum Beispiel am Montag, 5. Mai, mit Bildender Kunst, Ethik, Gemeinschaftskunde, Geografie, Geschichte, Informatik, Musik, Naturwissenschaften und Technik, Religionslehre, Sport und Wirtschaft. Am 6. Mai ist das Latinum dran und am 7. Mai Englisch.

Am Donnerstag, 8. Mai, geht es unter anderem mit Griechisch weiter, gefolgt von Mathe am 9. Mai. Am 14. Mai steht Französisch an, bevor am 16. Mai noch Biologie drankommt. Physik und Chemie sind am 20. Mai und 21. Mai dann die letzten Fächer. Die mündlichen Prüfungen finden dann vom 30. Juni bis 9. Juli statt.

Am TG sind sie schon weiter

Am Technischen Gymnasium an der Staatlichen Feintechnikschule in Schwenningen haben die Schülerinnen und Schüler die meisten schriftlichen Abiprüfungen derweil schon hinter sich, hier ging es schon Anfang April damit los. Aber auch hier steht am Dienstag noch Deutsch auf dem Programm. „Wir haben 41 Abiturientinnen und Abiturienten“, berichtet TG-Abteilungsleiter Marc Fehrenbacher. Die mündlichen Prüfungen sind hier am Mittwoch, 2. Juli, und am Donnerstag, 3. Juli.