Gymnasium Schramberg: Schulleiter per Videokonferenz dabei

4 Die Verabschiedung begann mit dem Einzug. Foto: Kiolbassa

"In a Hall of Fame" standen die 94 Abiturienten des Gymnasiums Schramberg nach ihren Abiturprüfungen in der Aula des Gymnasiums.















Schramberg - Nach zwölf "Runden" hatten sie es endlich ins Ziel geschafft und konnten bei der Feierlichen Verabschiedung mit ihren Familien und Lehrern dieses Gefühl von Erfolg und Ruhm feiern.

Von Applaus begleitet zogen die Absolventen zum bekannten Hit in die Aula ein und drehten zudem eine Ehrenrunde um die Stuhlreihen, bevor sie in den vorderen Reihen Platz nahmen.

Leistungskurs Musik sorgt für den Rahmen

Elias Schmid und Vitus Vochatzer, die mit viel Witz und Charme durch das Programm führten, begrüßten ihre Mitschüler sowie die anwesenden Eltern, Verwandten und Bekannten. Der Musikleistungskurs eröffnete das Programm mit einer orchestralen Version des zum Abimotto passenden "Mario Theme" aus Mario Kart.

Glückwunsch zu bestandenen Prüfungen

Schulleiter Oliver Porsch, der sich noch immer in Quarantäne befand, schaltete sich per Videokonferenz zu und beglückwünschte die Abiturienten zu ihren bestandenen Prüfungen. Zum großen Stolz der Eltern, dass das eigene Kind nun die Schule beendet habe, würde sich ab und an vielleicht auch die Angst hinzugesellen, was das besagte Kind denn nun ab morgen den ganzen Tag machen werde, scherzte Porsch.

Die drei großen K

In seiner Rede ging er auf die drei großen K ein, die das Leben der Generation Z maßgeblich beeinflussten. Dazu zählen der Krieg, die Krankheit Corona und die Klimakrise. Nicht umsonst würden manche Stimmen, diese Generation auch als Generation Dauerkrisenmodus bezeichnen. Dennoch freue er sich, dass die Unbeschwertheit den ehemaligen Schülern trotz zahlreicher Krisen nicht ganz abhanden gekommen zu sein schien.

Ihre Moderation durch das Programm schmückten Vitus und Elias mit zahlreichen Anekdoten aus der Schulzeit ihres Abiturjahrgangs aus. In einem Film mit Bildern und Videoausschnitten ließen sie auch ihre Gäste an den Erinnerungen aus zwölf Jahren Höhen und Tiefen am Gymnasium Schramberg teilhaben.

Zeugnisse erhalten

Kurz vor der Pause stand das Highlight des Abends an, der Moment, auf den die Absolventen seit Wochen hingefiebert hatten: die Zeugnisausgabe. Die Abiturienten durften sich bei Matthias Dobler und Martin Ehrenfeuchter ihr Zeugnis abholen, während auf einer Leinwand am Rand der Bühne ein Kinderfoto von ihnen gezeigt wurde. Im Anschluss wurden die Preise vergeben.

Nachdem sich Abiturienten und Gäste in der Pause bei kühlen Getränken und Snacks gestärkt hatten, führte der Musikkurs den "Hand clap skit" auf und brachte alle Anwesenden mehrfach zum Lachen.

Außergewöhnliche Schülerrede

Eine ganz außergewöhnliche Schülerrede zählte in diesem Jahr zu den Höhepunkten: eine Aufnahme der Motivationsrede von Elias Schmid, die dieser vor den Prüfungen an seine Mitschüler gerichtet hatte. Er betonte, darin dass jeder Träume habe und all diese Träume auch erreicht werden könnten. Es sei wichtig, sich Ziele zu setzen, egal wie hoch diese auch zu scheinen mögen.

Auf das eine Highlight folgte schon das nächste: Sandra Oehler begeisterte ihre Zuschauer mit einer außergewöhnlichen und beeindruckenden Kunstradvorstellung. Für ihre unglaubliche Leistung wurde sie von ihren ehemaligen Mitschülern und den Gästen mit Standing Ovations belohnt.

Dank an Lehrer und Schulverwaltung

Bevor sich alle Abiturienten noch einmal auf der Bühne versammelten, bedankten sich Luise Balzer und Svenja Huneck bei allen Lehrern, Schulleiter Oliver Porsch, Michaela King und Ulrike Gaulinger vom Sekretariat sowie Hausmeister Michael Kopp für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Einen großen Dank richteten sie an Kim Storz, die gemeinsam mit Svenja Huneck den Abiball organisiert hatte, sowie an Johannes Romer für die Leitung des Stufenchores.

Mit "From now On" verabschiedeten sich die Abiturienten von ihren Gästen und sorgten für einen stimmigen Abschluss des Abends.

Im Anschluss an das Programm ließen die Abiturienten den Abend mit ihren Eltern und Freunden bei angenehm warmen Temperaturen auf dem Schulhof und in der Mensa ausklingen.

Die Preisträger:

Preise (in der Reihe des Notenschnitts von 1,0 bis 1,5): Jakob Gießibl, Ron Munzinger, Daniel Schuler, Franziska Schrenk, Nikolas Kopp, Kevin Eisele, Svenja Huneck, Luise Balzer, Jannick Lutz, Laura Jakubaschk, Rebecca Mauch, Clarissa Heinzelmann, Fin Heß, Carolin Kraus und Amelie Kohler

Belobigungen (von 1,6 bis 1,8): Thorben Stein, Fabienne Glatthaar, Tobias Weigold, Vitus Vochatzer, Sarah Schneider, Melanie Jäger, Anna Brucker, Florine Auber, Lena Weigold, Jona Weber, Kim Storz, Ina Sommer, Laurin Braitsch und Alina Bantle.

Scheffelpreis (Deutsch): Svenja Huneck

Sonderpreis Fremdsprachen: Florine Auber

Sonderpreis Latein: Jakob Gießibl

Sonderpreis Mathematiker-Vereinigung: Jakob Gießibl

Sonderpreis Mathematik und Naturwissenschaften: Jakob Gießibl und Ron Munzinger

Sonderpreis Physik: Jakob Gießibl, Ron Munzinger und Daniel Schuler

Sonderpeis Biologie: Luise Balzer und Larissa Broghammer

Sonderpreis Chemie: Ron Munzinger

Sonderpreis Bildende Kunst: Laura Jakubaschk

Sonderpreis Musik: Fin Heß und Sophie Kußberger

Preis der Landeszentrale für politische Bildung: Carolin Kraus

Wirtschaftskundliche Preise: Luise Balzer, Carolin Kraus und Jona Weber

Sonderpreis Religion: Franziska Schrenk

Sonderpreis Sport und Landessportpreis Baden-Württemberg: Luis Flaig

Sozialpreis: Alexander Bille, Matthias Elbel und Elisa Flakowski