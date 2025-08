1 Insider-Witze an der Wand: Nur leider gingen sie in Rottenburg nicht mehr ab. Nun müssen die Abiturienten am EBG in den Ferien streichen. Foto: Martina Hoffmann Ein bunter Abistreich ging daneben – aber die Reaktion der Schüler zeigt Größe, findet unser Autor. Böse Kommentare in den sozialen Medien sind.







Link kopiert



Eigentlich sollte es ein Abschiedsgruß mit Augenzwinkern sein – am Ende wurde es ein ein bunter Volltreffer – leider ins eigene Netz: Der Abistreich am Eugen-Bolz-Gymnasium in Rottenburg ist, sagen wir mal, gründlich daneben gegangen. Statt kurzlebiger Sprühkreide zierte dauerhaftes Bunt das Schulhaus. Jetzt müssen die Schüler in den Ferien streichen.