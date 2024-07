Abiturienten am Gymnasium Hechingen: Drei Schüler holen Traumschnitt 1,0

53 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hechingen haben am Samstag in der Stadthalle Museum ihr bestandenes Abitur gefeiert. Hanna Oettl, Matteo Maulbetsch und Ida Hartmann haben dabei die Traumnote 1,0 erreicht.

Mit dem Motto: „Abi Libre nach 12 Jahren ist es RUM“ haben 53 Schülerinnen und Schüler des Abitur-Jahrgangs 2024 am Hechinger Gymnasium den erfolgreichen Abschluss ihrer Schullaufbahn gefeiert. In der Stadthalle Museum wurde die kräftezehrende Prüfungszeit seit Mitte April mit den Abschlusszeugnissen, Preisen und Belobigungen belohnt.

Schulleiterin Melanie Dreher betonte in ihrer Abschiedsrede: „Ihr habt es also geschafft, wieder eine wichtige Hürde auf dem Lebensweg genommen.“ Doch: „Ich sage deshalb ‚wieder‘, weil auf dem Lebensweg im Sinne eines ‚leben langen Lernens‘ noch weitere Hürden vor Euch auftauchen werden.“

Die Sonderpreisträger am Gymnasium Hechingen Foto: Wieland

Nun ist aber erstmal die Hürde Abi geschafft – und dieser Meilenstein wurde selbstredend gebührend gefeiert. Lob gab es auch für den engagierten Einsatz der Abiturienten im Schulleben – beispielsweise in der Schülermitverantwortung (SMV), als Sportmentoren, in der Hausaufgabenbetreuung oder in der Sommerschule.

Im Schulleben soziale Kompetenz erworben

Diesen Besitz von „sozialer Kompetenz“ spielt laut Dreher im Berufsleben heute mehr und mehr eine tragende Rolle. Die Hechinger Abiturienten hätten davon genug. Sie stellte in den Fokus ihrer Rede auch das Thema Heiterkeit, welche in einem zunehmend stressiger werdenden Alltag nicht verloren gehen dürfe.

Sonderpreise in verschiedenen Fächern

Der Abend wurde umrahmt von der Abi-Band. Den Höhepunkt bildete dann die Zeugnis- und Sonderpreisübergabe. Die Traumnote 1,0 haben dabei Hanna Oettl, Matteo Maulbetsch und Ida Hartmann erreicht. Auch Sonderpreise wurden für herausragende Leistungen in den einzelnen Fächer vergeben. Der Ferry-Porsche-Preis im Fach Mathe/Physik ging an Michael Mook; der Preis der Deutschen Mathematiker Vereinigung an Matteo Maulbetsch; der Scheffelpreis im Fach Deutsch an Janka Steiner.

Mit dem Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurden Michael Mook, Hanna Oettl, Ida Hartmann, Luca Killmayer, Matteo Maulbetsch, David Mayer, Adrian Motzny, Amun Oberdörfer und Samuel Schinko ausgezeichnet. Die weiteren Preise: Karl-von-Frisch-Preis Biologie für Hanna Oettl; Fachschaftspreis Englisch DAI für Florian Dyma; Preis Cusanuswerk Katholische Religion für Hanna Oettl; Otto-Dix-Preis Bildende Kunst für Ida Hartmann; Preis des Fördervereins für Geschichte der Uni Tübingen und der Preis des Hohenzollerischen Geschichtsvereins an Florian Dyma; Humanismus-Heute-Preis im Fach Latein für Matteo Maulbetsch, Julia Flögel und Mathilda Pietzuch; Preis im Fach Spanisch für Lisa Buckenmaier; Thomas Geiselhardtpreis (Sozialpreis) für Ida Hartmann und Lisa Buckenmaier und der Chemie-Preis für Michael Mook, Adrian Motzny und Lisa Biro.

Preise, Belobigungen und Abiturienten am Gymnasium Hechingen 2024

Preise

Hanna Oettl (1,0), Matteo Maulbetsch (1,0), Ida Hartmann (1,0), Amun Oberdörfer, Lisa Buckenmaier, Florian Dyma, Samuel Schinko, Luca Killmaier, Janka Steiner, Michael Mook, Adrian Motzny.

Belobigungen

Alexander Gerchiu, David Mayer, Hannah Meiling, Julia Flögel, Mathida Pietzuch, David Rothweiler, Lisa Biro, Karla Wolf, Laura Schimminger, Sophie Rothweiler, Luca Holocher, Laura Sadovski.

Alle Abiturienten

am Gymnasium Hechingen

Didem Güllü Arslan, Irmak Azra Aydin, Lukas Beiter, Lisa Biro, Lisa Buckenmaier, Eric Dirksen, Patricia Maria Dragota, Florian Dyma, Maximilian Andreas Ermantraut, Julia Sophie Flögel, Alexander Gerchiu, Celine Isabelle Francince Grossoeuvre, Ida Noemi Hartmann, Annika Herrmann, Luca Holocher, Luca Leon Killmaier, Martha Knauf, Chiara Maglione, Nico Marquart, Amelie Maulbetsch, Matteo Maulbetsch, Malena Maute, David Mayer, Hannah Meiling, Michael Mook, Adrian Vincent Motzny, Amun Linus Oberdörfer, Hanna Oettl, Ermal Parduzi, Amalia Pfeiffer, Mathilda Almut Pietzuch, Filiz Raman, David Rothweiler, Sophie Rothweiler, Elisera Sophia Ruškys, Laura Sadovski, Aline Sauter, Laura Schimminger, Samuel Schinko, Linda Schmitzer, Denny Joey Siedler, Janka Napsugar Steiner, Tobias Strauß, Mara Strobel, Tom Trivic, Doga Türkmen, Lina Weißenegger, Karla Magdalena Wolf. (Nicht alle Schüler stimmten einer Veröffentlichung zu).